Лидер группы «Руки Вверх!» назвал своих главных кумиров юности

Певец Сергей Жуков признался, что фанател в юности от Цоя и Шварценеггера

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что в юности больше вдохновлялся голливудскими звездами, чем музыкантами. Его слова передает Общественная служба новостей.

Среди своих главных кумиров Жуков назвал Жан-Клода Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера.

«Я больше фанател именно по актерам; среди музыкантов мне нравились Стиви Уандер, Элтон Джон, и так можно продолжить ряд», — поделился артист.

Кроме того, Жуков признался, что среди российских артистов его особенно привлекает творчество Виктора Цоя и группы «Кино».

В конце мая солист группы «Корни» Александр Бердников назвал Майкла Джексона своим любимым исполнителем на протяжении всей жизни. Он признался, что именно из-за певца стал артистом и старается опираться на него в своей карьере.

Участники группы «Корни» поддержали коллегу и отметили, что такие артисты, как Майкл Джексон, появляются раз в сто лет.

Ранее продюсер Дворцов заявил, что Филипп Киркоров получает около 6 млн рублей за концерт.