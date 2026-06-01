Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Лидеру «Руки Вверх!» закрыли границу из-за крупного долга перед ФНС

Super.ru: ФНС запретила Сергею Жукову выезжать из-за долга в 524 тысячи рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков столкнулся с ограничениями из-за задолженности в полмиллиона рублей перед ФНС. Об этом сообщает Super.ru.

Общая сумма долга Жукова составляет 524 469,25 рубля. Артисту временно запретили выезжать за пределы России.

Super.ru отмечает, что помимо музыкальной карьеры, Жуков успешно развивает бизнес. Он управляет компаниями под брендом «Руки Вверх!, владеет долей в музыкальном лейбле и магазине Nuw Store, выручка которого составила 250 млн рублей в 2024 году.

Недавно Жуков раскрыл, что любит проводить отпуск на своей семейной ферме, а не за пределами России. Певец отмечал, что в России есть большое количество красивых и неизведанных мест, о которых мало кому известно.

До этого Сергей Жуков говорил, что в грядущий альбом группы «Руки Вверх!» под названием «Врубай на полную» войдут новые композиции, релиз которых он намеренно откладывал.

Артист подчеркивал, что лонгплей будет представлен поэтапно: сначала песни будут выходить поочередно в формате синглов, а полноценная премьера состоится на концерте в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что прибыль кинокомпании блогера Гоблина снизилась за год на 8 млн руб.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!