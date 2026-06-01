Лидеру «Руки Вверх!» закрыли границу из-за крупного долга перед ФНС

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков столкнулся с ограничениями из-за задолженности в полмиллиона рублей перед ФНС. Об этом сообщает Super.ru.

Общая сумма долга Жукова составляет 524 469,25 рубля. Артисту временно запретили выезжать за пределы России.

Super.ru отмечает, что помимо музыкальной карьеры, Жуков успешно развивает бизнес. Он управляет компаниями под брендом «Руки Вверх!, владеет долей в музыкальном лейбле и магазине Nuw Store, выручка которого составила 250 млн рублей в 2024 году.

Недавно Жуков раскрыл, что любит проводить отпуск на своей семейной ферме, а не за пределами России. Певец отмечал, что в России есть большое количество красивых и неизведанных мест, о которых мало кому известно.

До этого Сергей Жуков говорил, что в грядущий альбом группы «Руки Вверх!» под названием «Врубай на полную» войдут новые композиции, релиз которых он намеренно откладывал.

Артист подчеркивал, что лонгплей будет представлен поэтапно: сначала песни будут выходить поочередно в формате синглов, а полноценная премьера состоится на концерте в «Лужниках».

