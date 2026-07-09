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Культура

Умерла британская певица Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет

Британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что певица неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте исполнительницы.

Близкие Тайлер пообещали позднее опубликовать еще одно заявление, связанное с кончиной певицы, а также попросили уважать частную жизнь родственников артистки.

Бонни Тайлер — настоящее имя Гейнор Хопкинс – родилась в июне 1951 года в британской деревне Скуэн. Музыкальная карьера певицы стартовала в 1976 году с композиции «Lost in France». Наибольшую популярность артистка обрела в 1980–1990-х годах, широко известны ее хиты «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero». В 2013 году певица выступила на «Евровидении», представляя Великобританию с песней «Believe In Me».

В конце мая 2026 года Бонни Тайлер была экстренно госпитализирована в больницу на юге Португалии с тяжелой кишечной инфекцией.

Ранее умерла 36-летняя исполнительница хита «Party Rock Anthem» Лорен Беннетт.

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