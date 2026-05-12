Появилась новая информация о впавшей в кому Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер в настоящее время находится в критическом состоянии в больнице в больнице Фару в Португалии после лечения разрыва аппендицита и перфорации кишечника. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail со ссылкой на близкого друга артистки.

Собеседник журналистов также сообщил, что до своей госпитализации певица в течение нескольких дней жаловалась на постоянную боль. Кроме того, он сообщил, что врачи реанимировали Тайлер. Представители артистки пока не прокомментировали эту информацию, пишет Daily Mail.

До этого сообщалось, что Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после того, как ее срочно доставили в больницу в Португалии.

Бонни Тайлер — настоящее имя Гейнор Салливан — родилась в июне 1951 года в британской деревне Скуэн. Музыкальная карьера певицы стартовала в 1976 году с композиции «Lost In France». Наибольшую популярность артистка обрела в 1980–1990-х годах. А в 2013 году она выступила на «Евровидении», представляя Великобританию с песней «Believe In Me».

Ранее команда Бонни Тайлер вышла на связь после сообщений о коме.