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Культура

Протеже Киркорова занимается сексом под свои песни

Певица Margo пошутила, что занимается сексом под свои треки
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Маргарита Овсянникова (Margo), известная как протеже Филиппа Киркорова, высмеяла просьбу рассказать, под какой трек она занимается сексом. Ее слова передает блогер Олег Пилягин в Telegram-канале.

Пилягин спросил Овсянникову, под какую песню она занимается любовью. В ответ артистка несколько секунд помолчала, быстро моргая, а затем засмеялась. Певица в шутку заявила, что у нее происходит соитие под свой трек «Звезда № 1».

В июне Margo призналась, что Филипп Киркоров советовал ей сделать пластику. По словам артистки, коллега предлагал ей ринопластику и познакомил с хорошим российским хирургом, который оперирует за границей. Исполнительница уточнила, что речь идет не о Тимуре Хайдарове. Она не запомнила имя специалиста.

Margo не исключила, что в будущем может решиться на ринопластику. Но сейчас ее все устраивает. Певица выступает за натуральность в себе.

В 2023-2024 годах Филипп Киркоров сделал ряд операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Артисту провели круговую подтяжку лица, липосакцию, липоскульптурирование и блефаропластику. Также исполнителя подозревали в наращивании ягодиц и мышц рук.

Ранее Лолита перестала заниматься сексом.

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