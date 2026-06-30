Протеже Киркорова занимается сексом под свои песни

Певица Маргарита Овсянникова (Margo), известная как протеже Филиппа Киркорова, высмеяла просьбу рассказать, под какой трек она занимается сексом. Ее слова передает блогер Олег Пилягин в Telegram-канале.

Пилягин спросил Овсянникову, под какую песню она занимается любовью. В ответ артистка несколько секунд помолчала, быстро моргая, а затем засмеялась. Певица в шутку заявила, что у нее происходит соитие под свой трек «Звезда № 1».

В июне Margo призналась, что Филипп Киркоров советовал ей сделать пластику. По словам артистки, коллега предлагал ей ринопластику и познакомил с хорошим российским хирургом, который оперирует за границей. Исполнительница уточнила, что речь идет не о Тимуре Хайдарове. Она не запомнила имя специалиста.

Margo не исключила, что в будущем может решиться на ринопластику. Но сейчас ее все устраивает. Певица выступает за натуральность в себе.

В 2023-2024 годах Филипп Киркоров сделал ряд операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Артисту провели круговую подтяжку лица, липосакцию, липоскульптурирование и блефаропластику. Также исполнителя подозревали в наращивании ягодиц и мышц рук.

Ранее Лолита перестала заниматься сексом.