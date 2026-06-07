Протеже Киркорова вспомнила, как певец предлагал ей обрезать нос

Певица Маргарита Овсянникова (Margo), известная как протеже Филиппа Киркорова, призналась, что народный артист советовал ей сделать пластику. Ее слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа».

По словам Овсянниковой, Киркоров предлагал ей ринопластику и познакомил с хорошим российским хирургом, который оперирует за границей. Исполнительница уточнила, что речь идет не о Тимуре Хайдарове. Она не запомнила имя специалиста.

«Филипп хотел мой нос обрезать все время. К счастью, он еще не добрался до моего носа. Я все же счастлива, что мой нос не обрезала», — призналась артистка.

Margo не исключила, что в будущем может решиться на ринопластику. Но сейчас ее все устраивает. Певица выступает за натуральность в себе.

В 2023-2024 годах Филипп Киркоров сделал ряд операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Артисту провели круговую подтяжку лица, липосакцию, липоскульптурирование и блефаропластику. Также исполнителя подозревали в наращивании ягодиц и мышц рук.

Ранее сообщалось, что Киркоров может потратить почти полмиллиона на новый пресс спустя 3 года после операции у Хайдарова.