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Перешедший на мову Галкин рассмешил Пугачеву на фестивале Вайкуле

Певица Пугачева посмеялась над Галкиным за попытку говорить на украинском языке
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) заговорил на украинском языке в беседе с журналистами на фестивале Лаймы Вайкуле, который проходит с 25 по 27 июля в Юрмале. Видео опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Галкин, как утверждают СМИ, не смог продемонстрировать свои знания мовы, а лишь «опозорился», поскольку «нес все, что приходило в голову». Пугачева вступилась за супруга фразой: «Учил, учил, а тут растерялся!» — в то же время исполнительница не смогла сдержать смеха, слушая попытки Галкина объясниться на украинском языке.

Также юморист заверил на смеси русского и украинского языков, что хотел бы выступить в Киеве, «если разрешат». Он не уточнил, от кого исходит запрет на проведение им выступления.

Еще в январе 2025 года Галкин хвастался своими знаниями украинского языка на концерте. Юморист признавался, что планирует «обновить и углубить» свои знания мовы. Для этого, поделился Галкин, он берет уроки у носительницы языка, учительницы с Украины.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

Ранее музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что изгрыз бы себя на месте президента.

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