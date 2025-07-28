Лайма Вайкуле призвала дать Украине оружие вместо музыки

Латвийская певица Лайма Вайкуле призвала дать Украине оружие. Об этом сообщает Baltnews.

Проукраинское заявление 71-летняя Вайкуле сделала на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем с 25 по 27 июля в Юрмале.

В разговоре с журналистом она пожелала, чтобы «война побыстрее закончилась». Когда тот предположил, что музыка поможет достигнуть мира, певица парировала, что «лучше дать оружие Украине».

На фестивале, в частности, выступали юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

Также мероприятие посетили певица Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), который продемонстрировал журналистами свои знания украинского языка. Юморист заверил на смеси русского и украинского языков, что хотел бы выступить в Киеве, «если разрешат».

Ранее Андрей Макаревич вспомнил, как акула «чуть не сожрала жену».