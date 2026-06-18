Фанатка сняла, как Пугачева и Галкин гуляют за руку по Кипру

Украинская поклонница Елена Николаенко встретила Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) во время прогулки по Лимасолу, поделившись впечатлениями от этого в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина призналась, что годами слушала песни Пугачевой и не верила, что когда-нибудь сможет увидеть ее вживую.

«Алла Пугачева казалась мне человеком-эпохой, какой-то недосягаемой сказкой. Когда я впервые увидела ее, у меня буквально перехватило дыхание», — сказала фанатка.

Николаенко сопроводила пост снимком, на котором она стоит рядом с держащимися за руки Пугачевой и Галкиным. Исполнительница одета в белые шорты, свободную рубашку в черно-белую клетку, а ее образ дополняют белые кроссовки и кепка. Галкин выбрал для выхода голубую рубашку и темные джинсы.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

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