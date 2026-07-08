Супруга Кашпировского сообщила о его состоянии на фоне слухов о госпитализации

Супруга телеведущего Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова заявила, что сообщения о его срочной госпитализации и хирургическом вмешательстве не соответствуют действительности. В беседе с «Пятым каналом» она назвала эти слухи враньём.

«Это враньё, Анатолий Михайлович дома, скоро выйдет с опровержением на все эти гнусные новости в СМИ», — подчеркнула Чалбашова.

Напомним, директор экстрасенса и психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей Рудых также опроверг слухи о его госпитализации и заверил, что ведущий находится дома с семьёй, проводит свободное время с внуком, который появился на свет в прошлом году.

Информация о госпитализации Кашпировского появилась сегодня рано утром. Как сообщал Telegram-канал Shot, ведущий жаловался на боли в области живота. При этом лечение проходило дома – Кашпировскому ставили капельницы с антибиотиками. Однако состояние телеведущего только ухудшалось. Утверждалось, что ему провели срочное стентирование, а также обнаружили злокачественную опухоль и рекомендовали наблюдаться у онколога.

Ранее Елена Летучая вспомнила, как её «кадрил» 85-летний Анатолий Кашпировский.