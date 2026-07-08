Телеведущего Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали

Телеведущий Анатолий Кашпировский пережил экстренное хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, психотерапевт жаловался на боли в области живота. При этом лечение проходило дома – Кашпировскому ставили капельницы с антибиотиками. Однако состояние телеведущего только ухудшалось.

«Кашпировского госпитализировали и провели срочное стентирование», – сообщается в публикации.

Помимо этого, специалисты провели обследование и выяснили, что у телеведущего появилась злокачественная опухоль.

После посещения больницы ему рекомендовали наблюдаться у онколога и соблюдать диету. Запланированные на ближайшее время мероприятия, как сообщает канал, психотерапевт перенес на сентябрь.

До этого Кашпировский попадал в больницу прямо из аэропорта. Телеведущий планировал отправиться в Турцию, но во время регистрации его самочувствие ухудшилось, и он потерял сознание.

Ранее сообщалось, что Анатолий Кашпировский остался без московской квартиры и денег.