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Елена Летучая вспомнила, как ее «кадрил» 85-летний Анатолий Кашпировский

Телеведущая Елена Летучая заявила, что с ней заигрывал Анатолий Кашпировский
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Пресс-служба ресторана Meat_Coin

Телеведущая Елена Летучая рассказала на «Шоу Воли», что была под большим впечатлением от сеанса экстрасенса Анатолия Кашпировского, который она посетила в рамках съемок нового ТВ-проекта.

Летучая подчеркнула, что сидела на первом ряду на сеансе и проявляла активность. В какой-то момент телеведущая «выбежала» на сцену, чтобы экстрасенс вылечил ее от аллергии, но знаменитость «прогнали».

«Кашпировский меня кадрил! Он два раза выгонял меня из зала, меня чуть ли не вытаскивала охрана. <…> Он часто смотрел в мою сторону и все три часа на меня кричал: «Ты не так это делаешь! Встала, пошла отсюда!» — вспомнила знаменитость.

По словам Летучей, Кашпировский отлично выглядит для своих 85 лет. Она назвала экстрасенса «крепеньким». Телеведущую также позабавило то, как Кашпировский «очень резко со всеми общался» во время сеансов.

На той же передаче Летучая рассказала, что однажды попалась на уловку мошенников. Телеведущая отдала крупную сумму денег цыганке. Знаменитость не исключила, что стала жертвой гипноза.

«Да, [меня обманывали мошенники]. Не знаю, как это произошло. Я сидела в машине. Мне нужно было отдать деньги знакомому, и ко мне подошла цыганка со словами: «Открой». Я открыла окно. Дальше я ничего не помню», — заявила телеведущая.

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