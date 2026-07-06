Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

«Отстали от Голливуда»: в России заявили о нехватке профессиональных актёров

Режиссёр Ковтунец: в России крайне мало профессиональных актеров
Shutterstock/gnepphoto

В России на сегодняшний день очень мало профессиональных актеров, которые были бы успешными не только с внешней точки зрения, но и в более глубоком смысле – могли донести до зрителей свою идею. Об этом НСН заявил президент международного семейного и детского кино «В кругу семьи», режиссёр фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец.

«С кадрами проблема во всех сферах нашей жизни, потому что мы сейчас не углубляемся в профессию», — отметил он.

По мнению эксперта, для достижения настоящего профессионализма важно духовно и нравственно углубляться в профессию, причём это касается не только актёров, но и сценаристов, режиссёров. Он назвал проблемой ситуацию, когда артист постоянно снимается, «играет фильм за фильмом», подчеркнув, что в этом случае вскоре ему уже будет нечего сказать.

«Классный актёр исповедуется перед зрителем. Делает ли сейчас кто-то так? Очень мало таких, – подчеркнул Ковтунец. – И поэтому мы не просто отстаём от Голливуда, хотя и там сейчас мало классных фильмов, но мы пытаемся делать что-то вторичное».

До этого режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук оценил перспективу замены настоящих актёров искусственным интеллектом. Он назвал страшными ИИ-ролики с участием ненастоящих актёров. Режиссёр допустил, что нейросети могут заменить живых артистов, но выступил против этого и призвал снимать профессиональных актёров, которые проходят классическую школу актёрского мастерства. Он поддержал мировой тренд на сопротивление ИИ в актёрской среде.

Ранее в России заявили о дефиците профессиональных клоунов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!