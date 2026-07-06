«Отстали от Голливуда»: в России заявили о нехватке профессиональных актёров

В России на сегодняшний день очень мало профессиональных актеров, которые были бы успешными не только с внешней точки зрения, но и в более глубоком смысле – могли донести до зрителей свою идею. Об этом НСН заявил президент международного семейного и детского кино «В кругу семьи», режиссёр фильма «Улица Ангела» Александр Ковтунец.

«С кадрами проблема во всех сферах нашей жизни, потому что мы сейчас не углубляемся в профессию», — отметил он.

По мнению эксперта, для достижения настоящего профессионализма важно духовно и нравственно углубляться в профессию, причём это касается не только актёров, но и сценаристов, режиссёров. Он назвал проблемой ситуацию, когда артист постоянно снимается, «играет фильм за фильмом», подчеркнув, что в этом случае вскоре ему уже будет нечего сказать.

«Классный актёр исповедуется перед зрителем. Делает ли сейчас кто-то так? Очень мало таких, – подчеркнул Ковтунец. – И поэтому мы не просто отстаём от Голливуда, хотя и там сейчас мало классных фильмов, но мы пытаемся делать что-то вторичное».

До этого режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук оценил перспективу замены настоящих актёров искусственным интеллектом. Он назвал страшными ИИ-ролики с участием ненастоящих актёров. Режиссёр допустил, что нейросети могут заменить живых артистов, но выступил против этого и призвал снимать профессиональных актёров, которые проходят классическую школу актёрского мастерства. Он поддержал мировой тренд на сопротивление ИИ в актёрской среде.

Ранее в России заявили о дефиците профессиональных клоунов.