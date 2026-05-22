Бондарчук рассказал, заменит ли ИИ актеров

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал, заменит ли искусственный интеллект (ИИ) настоящих актеров. Его цитирует ТАСС.

Выступая на Международном форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» в Улан-Удэ, Бондарчук отметил, что ролики с ИИ-актерами в последнее время изменились.

«Если раньше я их мог увидеть, [идентифицировать], — по глазам, где-то по психофизике, по физике, то сейчас это выглядит очень убедительно и страшно», — сказал он.

Режиссер допустил, что нейросети могут заменить живых артистов, но выступил против этого и призвал снимать профессиональных актеров, которые проходят классическую школу актерского мастерства. Он поддержал мировой тренд на сопротивление ИИ в актерской среде.

«Возникают морально-этические вопросы, с кого списан этот характер? Если глаза будут Светланы Ходченковой, Сергея Безрукова, а говорить он будет с интонацией Сергея Бурунова, то почему так?» — привел пример он.

При этом Бондарчук признал, что ИИ удешевляет кинопроизводство в техническом плане — в сфере компьютерной графики, монтажа, звука.

