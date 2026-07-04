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Культура

Школьница из Испании призналась в любви к русской культуре после письма Путину

Испанская школьница Люсия заявила, что с детства увлечена русской культурой
Люсия/РИА Новости

Школьница из испанского Овьедо Люсия, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, рассказала о своей давней увлеченности Россией. Ее слова передает РИА Новости.

«С детства мне нравилось слушать традиционные русские песни, я не пропускала спортивные соревнования, особенно по фигурному катанию и художественной гимнастике», — поделилась девочка.

Люсия призналась, что ее восхищает высокий уровень подготовки российских спортсменов и то, сколько внимания в стране уделяют развитию разных спортивных дисциплин. Среди тех, за чьими выступлениями она следила, девочка выделила фигуристку Камилу Валиеву, а также гимнасток Дину и Арину Авериных.

По словам юной испанки, она также уже знакома и с произведениями русских классиков — в частности, читала Федора Достоевского и Александра Пушкина.

В июле 2025 года Люсия написала письмо президенту России Владимиру Путину и попросила передать его главе государства. В ответ девочка получила фотографию российского лидера с его подписью, а позднее посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде.

Ранее в Кремле назвали один из главных приоритетов работы Путина

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