Композитор Лоза заявил, что не будет писать песни для современной молодежи

Певец Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. Об этом он заявил в беседе с Общественной службой новостей.

Современную молодежь он не считает благодарным слушателем.

«Все прекрасно знают, какой у меня интеллектуальный и музыкальный потенциал, но я ради нынешних поколений зумеров и пальцем не пошевелю, чтобы подарить им свои песни. Нечего мне больше делать. Пусть слушают Коку и Буланову», — объяснил Лоза.

Композитор напомнил, что его песни тоже попадают на эстраду, хотя сам он их и не исполняет.

Недавно певица Татьяна Куртукова рассказала в шоу «Кстати» о «возмутительной» ситуации с коллегой Юрием Лозой. Она сообщила, что он предложил ей через директора свою композицию «Сосеночки». Артистка не стала уточнять, сколько стоило произведение, и сразу отказала композитору. Лоза на это заявил, что не общался с артисткой лично.

Ранее Лоза признался, что любит всех и не принял звание хейтера российских звезд.