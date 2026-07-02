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Культура

Лоза отказался сочинять песни для зумеров

Композитор Лоза заявил, что не будет писать песни для современной молодежи
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. Об этом он заявил в беседе с Общественной службой новостей.

Современную молодежь он не считает благодарным слушателем.

«Все прекрасно знают, какой у меня интеллектуальный и музыкальный потенциал, но я ради нынешних поколений зумеров и пальцем не пошевелю, чтобы подарить им свои песни. Нечего мне больше делать. Пусть слушают Коку и Буланову», — объяснил Лоза.

Композитор напомнил, что его песни тоже попадают на эстраду, хотя сам он их и не исполняет.

Недавно певица Татьяна Куртукова рассказала в шоу «Кстати» о «возмутительной» ситуации с коллегой Юрием Лозой. Она сообщила, что он предложил ей через директора свою композицию «Сосеночки». Артистка не стала уточнять, сколько стоило произведение, и сразу отказала композитору. Лоза на это заявил, что не общался с артисткой лично.

Ранее Лоза признался, что любит всех и не принял звание хейтера российских звезд.

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