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Культура

«Я их всех очень люблю»: Лоза не принял звание хейтера российских звезд

Юрий Лоза признался в любви к своим звездным коллегам
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза пожаловался, что из-за критических замечаний из него сделали главного хейтера звезд российской эстрады. В беседе с Общественной Службой Новостей он заверил, что, хотя ему и правда трудно угодить, на самом деле есть много исполнителей, которых он уважает и чьи песни постоянно переслушивает.

«Из меня сделали главного хейтера всех звёзд, но на самом деле я всех их очень люблю», — заявил Лоза.

Он добавил, что сейчас предпочитает слушать музыку, которую российские звёзды создают с помощью искусственного интеллекта, отметив, что и сам пытается освоить нейросети и внедрить их в своё творчество.

«Получается хорошо, но всё равно нет в этой штуке души, душу приходится вкладывать самому», — добавил певец, отметив, что планирует записать новый альбом, полностью созданный при помощи ИИ.

До этого Юрий Лоза объяснил, почему редко появляется в телевизионных шоу и на радиоэфирах. По его словам, он не хочет «прогибаться» под редакторов и авторов телепередач, а также владельцев радиоволн. Он заверил, что артисты не выбирают свой репертуар на телевидении и радио, а мнением музыкантов не интересуются.

Он также раскритиковал певицу Клаву Коку, которая провела в Москве концерт в честь десятилетия своей карьеры на сцене, заявив, что отмечать подобные музыкальные юбилеи могут только такие крупные звёзды, как Лев Лещенко или группа The Rolling Stones.

Ранее Лоза сравнил Дмитриенко с осьминогом.

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