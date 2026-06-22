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Культура

Лоза раскрыл подробности скандала с Куртуковой из-за «Сосеночек»

Юрий Лоза после скандала с Куртуковой заявил, что не знает ее
Екатерина Чеснокова/Сергей Мамонтов/РИА Новости

Певец Юрий Лоза заявил, что не знает свою коллегу, исполнительницу хита «Матушка-земля». В беседе с Общественной Службой Новостей он заверил, что никогда с ней не встречался и не вёл переписки, а предлагая ей песню «Елочки-сосеночки», общался с представителями певицы.

«Я предлагал её представителям свою песню «Елочки-сосеночки». Я в целом предлагаю свои песни сотням людей из индустрии. Кто-то берёт в оборот, а кто-то нет, поэтому я привык к отказам», — объяснил Лоза.

Он также ответил на обвинения во лжи, отметив, что люди, которые так говорят, сами лукавят. Лоза вновь подчеркнул, что понятия не имеет, кто такая Куртукова, и никогда с ней не связывался.

Напомним, Татьяна Куртукова рассказала в шоу «Кстати» о «возмутительной» ситуации с коллегой Юрием Лозой. Она сообщила, что он предложил ей через директора свою композицию «Сосеночки». Артистка не стала уточнять, сколько стоило произведение, и сразу отказала композитору, после чего, по её словам, Лоза публично принизил значимость её творчества в обществе.

Ранее Юрий Лоза признался в любви к своим звездным коллегам.

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