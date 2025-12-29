Размер шрифта
Лоза предложил исполнительнице хита «Матушка-земля» «Сосеночки»

Певица Куртукова отказалась от песни Лозы «Сосеночки»
Из личного архива Юрия Лозы

Певица, исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала в шоу «Кстати» о «возмутительной» ситуации с коллегой Юрием Лозой.

Куртукова поделилась, что Лоза предложил ей через директора свою композицию. Артист написал для певицы песню «Сосеночки». Как отметила певица, это уменьшительно-ласкательное слово для «сосен». Артистка не стала уточнять, сколько стоило произведение, и сразу отказала композитору.

Куртукова заявила, что после отказа Лоза публично принизил значимость ее творчества в обществе.

«И вы представляете, на следующий день мой менеджмент говорит: «Татьяна, будете давать комментарий? Лоза по поводу вас говорит: «Матушку-землю» не знаю, и никто ее в нашей стране не знает, Татьяну я тоже не знаю», — поделилась певица.

4 декабря «КИОН Музыка» сообщил, что россияне назвали песню «Матушка» Татьяны Куртуковой песней-символом 2025 года.

В ноябре аналитики ON.Медиа провели опрос среди россиян в возрасте от 16 до 55 лет. Большинство из них выбрали «Матушку» песней, отражающей настроение 2025-го. Многие также назвали композиции «Кукушка» группы «Кино» и «Поезда» в исполнении Жени Трофимова с «Комнатой культуры».

Ранее Shaman раскрыл, кого считает лучшими артистами 2025 года.

