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Культура

Ваню Дмитриенко обвинили в плагиате: «Непонятно, зачем»

Suiper: Hollyflame нашел поддержку у Лолиты, обвинив Дмитриенко в плагиате
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Российского певца Ваню Дмитриенко обвинили в плагиате. На это обратило внимание издание Super.

Белорусский исполнитель Hollyflame (настоящее имя Владислав Лапай), по информации издания, выложил на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором сравнил новый трек Вани и свой, вышедший осенью 2025 года. Он предложил подписчикам решить, действительно ли песни похожи.

«Вань, мы бы могли с тобой сделать шикарный фит, но теперь я тебе желаю, чтобы этот трек нашел отклик у слушателей — так же, как мой. Блин, вроде приятно, но непонятно, зачем», — заявил Влад, подчеркнув, что у Дмитриенко и так есть «куча бомбических треков».

Ролик Hollyflame поддержала певица Лолита, поставив лайк. Однако вскоре, пишет Super, исполнитель удалил его и других комментариев не давал.

Ни Дмитриенко, ни Hollyflame не комментировали публикации об обвинениях.

Накануне МакSим в интервью фигуристке Евгении Медведевой похвалила Ваню Дмитриенко.

Ранее Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на выпускном у одиннадцатиклассников.

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