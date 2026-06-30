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Культура

Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на выпускном у одиннадцатиклассников

Во Всеволожске певец Дмитриенко объявил на выпускном пол ребенка слушателей
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Во Всеволожске Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на выпускном у одиннадцатиклассников. О том, как певец объявил пол ребенка слушателей, сообщило издание Super.

Артист увидел в толпе плакат «Помоги узнать пол ребенка» и смутился тому, что его попросили об этом на вечеринке вчерашних школьников. Тем не менее артист решил согласиться вскрыть переданный ему конверт.

«У вас будет девочка», — сказал он и продолжил выступление.

Возраст будущих родителей неизвестен.

В начале года певица МакSим раскрыла пол ребенка поклонницы на концерте. Фанаты передали ей конверт, в котором был написан пол малыша. Певица сообщила поклонникам, что у них родится мальчик.

Ранее Дима Билан впервые провел гендер-пати.

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