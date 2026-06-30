Во Всеволожске Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на выпускном у одиннадцатиклассников. О том, как певец объявил пол ребенка слушателей, сообщило издание Super.
Артист увидел в толпе плакат «Помоги узнать пол ребенка» и смутился тому, что его попросили об этом на вечеринке вчерашних школьников. Тем не менее артист решил согласиться вскрыть переданный ему конверт.
«У вас будет девочка», — сказал он и продолжил выступление.
Возраст будущих родителей неизвестен.
В начале года певица МакSим раскрыла пол ребенка поклонницы на концерте. Фанаты передали ей конверт, в котором был написан пол малыша. Певица сообщила поклонникам, что у них родится мальчик.
Ранее Дима Билан впервые провел гендер-пати.