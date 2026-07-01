МакSим о Ване Дмитриенко: «Надеюсь, его не накроет»

Певица МакSим в интервью фигуристке Евгении Медведевой похвалила артиста Ваню Дмитриенко.

МакSим назвала Дмитриенко талантливым исполнителем. Она пожелала коллеге не поддаться звездной болезни.

«У него еще есть запал. Я надеюсь, его еще не накрыло и не накроет эта самая болезнь. И я надеюсь, что он заставит свое сердце биться дальше. Не заниматься самолюбованием, а продолжать развиваться и слушать свое сердце», — поделилась артистка.

МакSим также отметила, что ей нравится творчество певицы Mona и группы «Комната культуры» среди отечественных исполнителей.

В январе певица Катя Лель нашла у Вани Дмитриенко душу поэта Сергея Есенина. Она прокомментировала шутку, популярную у поклонников Дмитриенко, называющих его реинкарнацией Есенина — внешне поэт и певец похожи, поэт родился 3 октября 1895 года, а Дмитриенко 25 октября 2005 — ровно через 110 лет и ровно через 80 лет после кончины Есенина. По словам Лель, она не удивится, если эта теория окажется правдой.

Ранее Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на выпускном у одиннадцатиклассников.