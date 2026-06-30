Директор Пугачевой подтвердила завершение карьеры певицы: «Не выступает уже 20 лет»

Директор Пугачевой Чупракова заявила, что певица не дает концертов уже 20 лет

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что певица уже давно завершила свою карьеру. Ее слова передает «Абзац».

29 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачевой якобы сделали две операции на сердце за последние полгода. Также СМИ отметило, что якобы по причине здоровья артистка отказалась от выступления в Таиланде за $2 миллиона, а также от частного мероприятия за $500 тысяч.

«Алла Борисовна карьеру завершила 12 лет назад. На концертах она не работает уже лет 20», — сказала представительница певицы.

Чупракова добавила, что Пугачева чувствует себя хорошо.

Однако музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что с недоверием относится к информации о завершении карьеры Пугачевой. Он напомнил, что артистка годами давала прощальные концерты, но затем выпускала новые треки — и делала все, чтобы удерживать лидирующие позиции.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

Ранее сообщалось, что Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк.