Директор Пугачевой подтвердила завершение карьеры певицы: «Не выступает уже 20 лет»

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что певица уже давно завершила свою карьеру. Ее слова передает «Абзац».
29 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачевой якобы сделали две операции на сердце за последние полгода. Также СМИ отметило, что якобы по причине здоровья артистка отказалась от выступления в Таиланде за $2 миллиона, а также от частного мероприятия за $500 тысяч.
«Алла Борисовна карьеру завершила 12 лет назад. На концертах она не работает уже лет 20», — сказала представительница певицы.
Чупракова добавила, что Пугачева чувствует себя хорошо.
Однако музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что с недоверием относится к информации о завершении карьеры Пугачевой. Он напомнил, что артистка годами давала прощальные концерты, но затем выпускала новые треки — и делала все, чтобы удерживать лидирующие позиции.
После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.
Ранее сообщалось, что Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк.