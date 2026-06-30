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Культура

Директор Пугачевой подтвердила завершение карьеры певицы: «Не выступает уже 20 лет»

Директор Пугачевой Чупракова заявила, что певица не дает концертов уже 20 лет
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что певица уже давно завершила свою карьеру. Ее слова передает «Абзац».

29 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачевой якобы сделали две операции на сердце за последние полгода. Также СМИ отметило, что якобы по причине здоровья артистка отказалась от выступления в Таиланде за $2 миллиона, а также от частного мероприятия за $500 тысяч.

«Алла Борисовна карьеру завершила 12 лет назад. На концертах она не работает уже лет 20», — сказала представительница певицы.

Чупракова добавила, что Пугачева чувствует себя хорошо.

Однако музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что с недоверием относится к информации о завершении карьеры Пугачевой. Он напомнил, что артистка годами давала прощальные концерты, но затем выпускала новые треки — и делала все, чтобы удерживать лидирующие позиции.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

Ранее сообщалось, что Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк.

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