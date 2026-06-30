Соседов об уходе Пугачевой со сцены: «Вместо нее будет петь ИИ»

Музкритик Соседов заявил, что не верит в уход Пугачевой со сцены

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певице Алле Пугачевой следовало завершить карьеру еще 30 лет назад, уступив место молодым талантам. Своим мнением он поделился с Общественной службе новостей.

Соседов отметил, что с недоверием относится к информации о завершении карьеры Пугачевой из-за проблем со здоровьем. Критик напомнил, что артистка годами давала прощальные концерты, но затем выпускала новые треки — и делала все, чтобы удерживать лидирующие позиции.

«Я и сейчас не верю, что она успокоится. Мне кажется, что это просто пиар, попытка напомнить о себе. Наверное, она готовится к выпуску новой песни или альбома. Допускаю, что вместо нее будет петь искусственный интеллект», — сказал Соседов.

29 июня Telegram-канал Mash заявил, что Пугачевой якобы сделали две операции на сердце за последние полгода. Утверждалось, что певице произвели хирургическое вмешательство из-за того, что организм перестал выдерживать тяжелые нагрузки. Врачи посоветовали знаменитости не выступать на концертах, так как это ведет к увеличению риска ухудшения здоровья.

Mash сообщал, что Пугачева якобы по причине здоровья отказалась от выступления в Таиланде за $2 миллиона, а также от частного мероприятия за $500 тысяч.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров платит в казну США $77 тыс. за дом в Майами.