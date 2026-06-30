Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Соседов об уходе Пугачевой со сцены: «Вместо нее будет петь ИИ»

Музкритик Соседов заявил, что не верит в уход Пугачевой со сцены
Алексей Малахов/VK

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певице Алле Пугачевой следовало завершить карьеру еще 30 лет назад, уступив место молодым талантам. Своим мнением он поделился с Общественной службе новостей.

Соседов отметил, что с недоверием относится к информации о завершении карьеры Пугачевой из-за проблем со здоровьем. Критик напомнил, что артистка годами давала прощальные концерты, но затем выпускала новые треки — и делала все, чтобы удерживать лидирующие позиции.

«Я и сейчас не верю, что она успокоится. Мне кажется, что это просто пиар, попытка напомнить о себе. Наверное, она готовится к выпуску новой песни или альбома. Допускаю, что вместо нее будет петь искусственный интеллект», — сказал Соседов.

29 июня Telegram-канал Mash заявил, что Пугачевой якобы сделали две операции на сердце за последние полгода. Утверждалось, что певице произвели хирургическое вмешательство из-за того, что организм перестал выдерживать тяжелые нагрузки. Врачи посоветовали знаменитости не выступать на концертах, так как это ведет к увеличению риска ухудшения здоровья.

Mash сообщал, что Пугачева якобы по причине здоровья отказалась от выступления в Таиланде за $2 миллиона, а также от частного мероприятия за $500 тысяч.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров платит в казну США $77 тыс. за дом в Майами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!