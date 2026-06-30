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Культура

Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк

«База»: певец Филипп Киркоров платит в казну США $77 тыс. за дом в Майами
Натальная карта/VK

Филипп Киркоров заплатит почти $77 тыс. в бюджет США в качестве налога на свой особняк в Майами. Об этом сообщил Telegram-канал «База».

Певец владеет особняком на престижной улице La Gorce Drive в Майами-Бич с 2011 года. На участке площадью около 1380 кв. м находятся два здания: основной дом и гостевой. Здесь есть пассажирские лифты, бассейн, гараж, террасы и SPA-зона.

«База» обнаружила, что в 2025 году площадь некоторых построек в документах уменьшилась, хотя строительных работ не проводилось. Площадь первого этажа главного дома сократилась почти на 12 кв. метров, а площадь SPA-зоны уменьшилась с 7,5 до 2,8 квадратных метров, то есть потеряла более половины своего метража.

Telegram-канал заявляет, что причиной изменений стали перерасчеты со стороны налоговых оценщиков. В Майами это обычная практика: характеристики недвижимости регулярно уточняют, и аналогичные корректировки касаются соседних домов.

Из-за этого снизилась и оценочная стоимость особняка Киркорова. Если в 2024 году он стоил $6,4 млн (около 496 млн рублей), то в 2025-м — уже в $6,07 млн (примерно 468 млн рублей). Таким образом, расчетная стоимость упала на 27 млн рублей.

При этом снижение площади не повлияло на налоговую нагрузку. В 2024 году Киркоров заплатил в американскую казну около $74,5 тыс. (примерно 5,7 млн рублей). В 2025 году сумма выросла до почти $77 тыс. (примерно 5,9 млн рублей).

Ранее сообщалось, что звезда «Реальных пацанов» вступился за Катю Лель в конфликте с фанатами.

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