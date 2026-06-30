Lil Pump даст большой сольный концерт в Москве

Американский рэпер Lil Pump проведет большой сольный концерт в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление пройдет 22 августа на площадке VK Stadium. Отмечается, что концерт пройдет в формате большого клубного шоу. Американский рэпер впервые организует такое мероприятие в России.

14 июня 2025 года Lil Pump выступил на сцене МТС Live Холл в Москве. После концерта он зашел в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с протеже Филиппа Киркорова – Марго Овсянниковой. Позже Lil Pump и Margo записали совместный трек «Кукареку».

В августе продюсер Яна Рудковская рассказала, что Lil Pump сделал тату с Овсянниковой. Он набил имя Margo на лбу. В том же месяце подарил российской коллеге сумку от Louis Vuitton за 180 тысяч рублей.

1 июня 2026 года российский актер Виталий Гогунский опубликовал видеообращение к другому американскому рэперу Канье Уэсту и пригласил его в Россию. Он предложил артисту повторить свой успех и сделать в Москве или Санкт-Петербурге самый большой концерт в мире. Актер также сгенерировал видео, в котором выступил вместе с американским рэпером на одной сцене.

Ранее Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч.