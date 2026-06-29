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Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

TMZ: рэпер Канье Уэст потратил $400 тыc. на день рождения
ye/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер Канье Уэст заплатил $400 тысяч за празднование своего дня рождения. Об этом сообщает TMZ.

8 июня Уэсту исполнилось 49 лет. Сам праздник состоялся 28 июня в дворцовом комплексе Версаль во Франции. Вечеринка прошла в формате маскарада. На ней присутствовало более 20 друзей артиста.

В тот день жена Канье Уэста, модель Бьянка Цензори, появилась на вечеринке в корсете с откровенным декольте. Она предстала перед камерой в телесном атласном корсете с глубоким декольте, которое дополнила туфлями на платформе в тон, кольцом и головным убором с перьями. Модель позировала рядом с рэпером, сидевшим на стуле. Канье Уэст был запечатлен в черном кожаном костюме и маске.

В июне национальный музей Холокоста в Амстердаме отказался принимать у себя Канье Уэста. В музее заявили, что не хотят служить площадкой для улучшения имиджа, испорченного антисемитскими заявлениями артиста.

Уэст неоднократно позволял себе антисемитские высказывания и восхвалял нацизм. В прошлом году он выпустил песню о Гитлере, продавал футболки со свастиками, а восемь лет назад заявил, что 400 лет рабства африканского народа «были выбором».

Ранее Канье Уэст попробовал блюда грузинской кухни в Тбилиси.

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