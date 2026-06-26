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Михалков прокомментировал обращение Бони президенту

Режиссер Михалков раскритиковал реакцию Кремля на обращение Бони
Анатолий Сульянов/YouTube

Режиссер Никита Михалков прокомментировал обращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Реакцию Кремля он раскритиковал на Петербургском международном юридическом форуме, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Он назвал Боню «милой» и усомнился в способности звезды обращаться к президенту от имени народа.

«И представитель Кремля на полном серьезе ей отвечает, что работа идет. Ну, братцы, правда. Или трусы наденьте, или крест снимите. Нельзя жить в ощущении зазеркалья», — сказал режиссер.

Михалков призвал не принимать людей за дураков и выразил уверенность, что большинство людей чувствует неправду.

14 апреля Виктория Боня записала видеообращение к Путину, заявив, что сделала это «от лица народа». Знаменитость высказалась на тему последних событий, произошедших в стране. Она, в частности, пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета. Боня считает, что до главы государства могут «неправильно доносить информацию». В связи с чем она предложила создать платформу, где россияне могли бы напрямую писать Путину.

16 апреля телеведущая опубликовала новое видео, сообщив со слезами на глазах, что ее обращение к президенту посмотрели в Кремле. Как отметила Боня, реакция последовала лично от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее Аврора Киба отказалась от своих слов про Боню.

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