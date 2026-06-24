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Культура

Стала известна судьба «Коляда-театра» после кончины худрука

В Екатеринбурге Эку Вашакидзе признали новым учредителем «Коляда-театра»
Спектакль «Озорник»/Ирина Васьковская/Нижнетагильский драматический театр

Стала известна судьба «Коляда-театра» в Екатеринбурге после кончины его худрука и основателя Николая Коляды. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на Кировский районный суд города.

Театр продолжил работу после того как суд признал заместительницу Коляды Эку Вашакидзе новой учредительницей АНО «Коляда-театр».

После кончины Коляды учреждение оказалось в сложной юридической ситуации — театр не мог оформить отпуска сотрудникам, сдать налоговую отчетность и рисковал столкнуться с блокировкой счетов. Суд встал на сторону сотрудников театра и признал Вашакидзе новым учредителем.

«В судебном заседании произошла замена ответчиков ГУ Министерство юстиции РФ по Свердловской области и ИФНС по Верх-Исетскому г. Екатеринбурга на АНО «Коляда-Театр», — рассказали в пресс-службе суда.

«Коляда-театр» — один из главных независимых театров на Урале. О том, что его основателя Николая Коляды не стало, утром 2 марта сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Режиссеру было 68 лет. Еще 25 февраля драматург был госпитализирован в реанимацию, где его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Ранее последняя постановка Николая Коляды прошла с аншлагом.

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