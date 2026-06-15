Екатеринбуржцы попросили Минкульт спасти «Коляда-театр»

Жители Екатеринбурга попросили Минкульт спасти «Коляда-театр». Об этом сообщается в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой составили представители театрального сообщества, зрители и жители города. Они объяснили, что после кончины основателя театра Николая Коляды учреждение оказалось в сложной юридической ситуации. Коляда был единственным учредителем АНО «Коляда-театр» и не оставил завещания, поэтому вопрос о дальнейшей системе управления театром сейчас рассматривается в суде.

Авторы обращения попросили содействовать скорейшему завершению судебных процедур и передаче управления театром Эке Вашакидзе — избранному коллективом директору.

Сама Вашакидзе добавляет, что за три месяца после ухода Коляды театр не отменил ни одного спектакля, выпустил премьеру и готовится к фестивалю «Коляда-Plays». Однако без официально зарегистрированного руководителя театр не может оформить отпуски сотрудникам, сдать налоговую отчетность и рискует столкнуться с блокировкой счетов.

«В театре 60 человек — это 60 рабочих мест, 60 семей», — говорит Вашакидзе.

«Коляда-театр» — один из главных независимых театров на Урале. О том, что его основателя Николая Коляды не стало, утром 2 марта сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Режиссеру было 68 лет. Еще 25 февраля драматург был госпитализирован в реанимацию, где его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее последняя постановка Николая Коляды прошла с аншлагом.