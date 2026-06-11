В Праге отменили концерт Канье Уэста

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, не выступит на ипподроме Чухле в Праге в июле этого года. Об этом сообщила изданию ČTK директор ипподрома Зузана Рамбова.

Концерт должен был состояться 25 июля, но руководство арены прекратило сотрудничество с организатором — компанией HUGO Productions. Причину отмены Рамбова не уточнила. По данным издания, против выступления музыканта выступали «Пражские пираты» и активисты, которые напомнили о его антисемитских высказываниях.

«Мы не должны позволять использовать культуру для продвижения ненавистнических идеологий, и мы категорически отвергаем проведение концерта в городе», — заявлял заместитель мэра Яромир Беранек.

Это не первая отмена выступлений рэпера в Европе. В прошлом году он должен был выступить на фестивале Rubicon в Словакии, но организаторы отменили его участие за девять дней до начала, сославшись на непредвиденные обстоятельства. Против того концерта также собирали петицию — музыканта называли антисемитом, прославляющим Гитлера. Аналогичные протесты были и в Чехии.

В январе 2026 года Канье Уэст извинился за свои антисемитские выпады. В обращении рэпер связал свое поведение с травмой головы, полученной в автокатастрофе 2002 года. По его словам, повреждение правой лобной доли мозга долго не выявляли, и нашли его только в 2023 году. Эта травма, по мнению музыканта, усугубила его биполярное расстройство. Уэст признался, что терял связь с реальностью, говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалеет, и плохо обращался с близкими.

Ранее музей истории Холокоста отказался принимать Канье Уэста.