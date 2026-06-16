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Культура

Оксимирон в последний момент отменил концерт в Копенгагене

Рэпер Оксимирон отменил пятый по счету европейский концерт
Евгения Новоженина/РИА Новости

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров) в последний момент отменил концерт в Копенгагене. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жалобы покупателей билетов.

Около 50 человек узнали об отмене уже у дверей клуба, зря прождали рэпера и теперь жалуются на это в социальных сетях. Организаторы не отправили им уведомления на почту, хотя некоторым гостям письма пришла.

К Копенгагене выступление артиста должно было пройти 14 июня на площадке Amager Bio.

Также Федоров отменил концерт в Стокгольме — пятый по счету европейский концерт текущего тура. В свою очередь, выступление в Хельсинки перенесли уже в третий раз.

Отмены происходят на фоне протестов общественников — активисты пишут обращения в клубы и устраивают пикеты перед площадками из-за скандалов вокруг музыканта, которого в России обвиняли в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии.

Менеджмент артиста связывает обвинения с «кремлевской пропагандой».

Ранее в Праге отменили концерт Канье Уэста.

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