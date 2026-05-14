Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Оксимирон переносит даты европейских концертов на фоне протестов

Рэпер Оксимирон перенес концерт в Хельсинки
oxxxymironofficial/YouTube

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) (Мирон Федоров) переносит даты европейских концертов на фоне протестов. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Недавно активистки вышли с плакатами к концерту Федорова в Париже, пишет канал. Они напоминали, что в России артиста обвиняли в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии. Аналогичную акцию собирались провести и в Хельсинки перед выступлением 6 июня. После появления постов о протестах Оксимирон перенес выступление на 18 июня. О переносе покупателей билетов уведомили по электронной почте.

На 18 июня у артиста также запланирован концерт в столице Норвегии Осло, сообщений о переносе этого концерта пока не было.

Под угрозой срыва и концерт в Нидерландах 3 июня, недавно активисты обратились к площадке с просьбой отменить выступление из-за репутации артиста. В ответ клуб заявил, что менеджмент Мирона связывает обвинения с «кремлевской пропагандой».

Ранее юморист Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что не считает отъезд из России эмиграцией.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!