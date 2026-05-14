Оксимирон переносит даты европейских концертов на фоне протестов

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) (Мирон Федоров) переносит даты европейских концертов на фоне протестов. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Недавно активистки вышли с плакатами к концерту Федорова в Париже, пишет канал. Они напоминали, что в России артиста обвиняли в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии. Аналогичную акцию собирались провести и в Хельсинки перед выступлением 6 июня. После появления постов о протестах Оксимирон перенес выступление на 18 июня. О переносе покупателей билетов уведомили по электронной почте.

На 18 июня у артиста также запланирован концерт в столице Норвегии Осло, сообщений о переносе этого концерта пока не было.

Под угрозой срыва и концерт в Нидерландах 3 июня, недавно активисты обратились к площадке с просьбой отменить выступление из-за репутации артиста. В ответ клуб заявил, что менеджмент Мирона связывает обвинения с «кремлевской пропагандой».

