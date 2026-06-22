«Я же адекватный человек»: Роза Сябитова раскрыла свое отношение к хейту

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что не переживает из-за хейта и негативных комментариев о себе. Об этом она рассказала в беседе с «Леди Mail».

Сябитова отметила, что не удаляет негативные высказывания комментаторов в свой адрес и даже не замечает их. Знаменитость выкладывает публикации и не следит за тем, кто и что под ними пишет.

Телеведущую также не волнует хейт в сторону ее внешности.

«Я же адекватный человек, я что, себя в зеркало не вижу? Мне уже не 20 лет, и что? Не фотографироваться теперь? У меня лицо, соответствующее моему возрасту. Его любят мои дети и мои внуки и мне самой оно нравится. А кому не нравится — не смотрите. Более того, меня для съемок постоянно красят, и ещё не хватало в жизни за пределами камер себя штукатурить», — заявила она.

При этом Сябитова предпочитает не использовать для своих фотографий различные фильтры. Ведущая призналась, что ей не нравится тенденция того, что в соцсетях люди показывают картинку исключительно идеальной жизни, из-за которой некоторые другие пользователи могут переживать.

До этого Роза Сябитова говорила, что сохраняет молодость и красоту благодаря особому уходу. Однако телеведущая призналась, что в прошлом делала пластические операции, чтобы дольше оставаться молодой.

Ранее Сябитова объяснила, почему променяла отдых за границей на подмосковный огород.