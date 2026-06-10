Сябитова объяснила, почему променяла отдых за границей на подмосковный огород

Телеведущая Роза Сябитова заявила об отказе выезжать на отдых за границу. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что причиной этому стали неприятные инциденты в других странах, поэтому сейчас сваха предпочитает спокойный отдых на подмосковной даче.

Сябитова рассказала, что раньше часто ездила в другие страны, особенно предпочитая Индию.

«Но после неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась, — заявила она. — В каждой стране есть свои традиции и обычаи, есть тонкости, которые турист может не знать, поэтому лучше изучить все, а потом ехать».

По словам ведущей, сейчас она ездит по России, а чаще всего проводит отпуск в Подмосковье, копаясь в огороде.

Напомним, до этого Сябитова рассказала, что чуть не оказалась заключенной в тюрьме во время отдыха в Таиланде из-за неправильного выбора одежды. Она сообщила, что зашла в местный храм и не заметила, что сзади у нее оголилась спина и были видны шорты. Увидев это, монах, обвинивший ее в осквернении святого места, погнался за ней с дубинкой, однако не смог догнать.

Ранее Надежда Бабкина объяснила, почему не отдыхает за границей.