Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Сябитова объяснила, почему променяла отдых за границей на подмосковный огород

Роза Сябитова категорически отказалась от поездок за рубеж в пользу огорода
Телеканал «Пятница!»

Телеведущая Роза Сябитова заявила об отказе выезжать на отдых за границу. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что причиной этому стали неприятные инциденты в других странах, поэтому сейчас сваха предпочитает спокойный отдых на подмосковной даче.

Сябитова рассказала, что раньше часто ездила в другие страны, особенно предпочитая Индию.

«Но после неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась, — заявила она. — В каждой стране есть свои традиции и обычаи, есть тонкости, которые турист может не знать, поэтому лучше изучить все, а потом ехать».

По словам ведущей, сейчас она ездит по России, а чаще всего проводит отпуск в Подмосковье, копаясь в огороде.

Напомним, до этого Сябитова рассказала, что чуть не оказалась заключенной в тюрьме во время отдыха в Таиланде из-за неправильного выбора одежды. Она сообщила, что зашла в местный храм и не заметила, что сзади у нее оголилась спина и были видны шорты. Увидев это, монах, обвинивший ее в осквернении святого места, погнался за ней с дубинкой, однако не смог догнать.

Ранее Надежда Бабкина объяснила, почему не отдыхает за границей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!