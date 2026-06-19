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Культура

Шаляпин поддержал спорное требование Семенович к доходам мужчин

Певец Шаляпин заявил, что Семенович оправданно требует высокий доход от партнера
«Газета.Ru»

Певец Прохор Шаляпин отказался критиковать Анну Семенович, которая оказалась в центре внимания из-за заявления о том, что доход мужчины в паре должен превышать 500 тыс. рублей в месяц. Его слова передает «Абзац».

Шаляпин пояснил, что, поскольку сама Семенович зарабатывает внушительные суммы, то для нее логично искать партнера сопоставимого уровня. В то же время певец отметил, что подобное требование нельзя применять ко всем без исключения.

«Есть очень много замечательных профессий мужских — от водителя до работника на производстве, где не зарабатывают такие деньги ни мужчины, ни женщины. Я думаю, что немножко некорректно такую информацию давать для всех. <...> Все очень индивидуально», — сказал артист.

До этого Семенович заявляла, что мужчина должен уметь «генерировать деньги». Она отмечала, что ее жених Денис Шреер зарабатывает больше нее и часто балует дорогими подарками. Однако заявление певицы многие не поддержали. Например, продюсер Иосиф Пригожин назвал «ерундой» то, что мужчина должен работать ради отдыха женщины. Также с заявлением Семенович не согласилась актриса Ирина Безрукова.

Ранее сообщалось, что жена Павла Мамаева довела до слез популярную блогершу.

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