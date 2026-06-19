Жена Павла Мамаева довела до слез популярную блогершу

Жена Павла Мамаева предпринимательница Надежда Мамаева довела до слез популярную блогершу и исполнительницу Любятинку на шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщил канал ТНТ.

Любятинка назвала Мамаеву тяжелым человеком.



«Я и так нахожусь в раздрае, а Надя, выпучив глаза, начинает закидывать меня какими-то нелогичными фактами. Она свои мысли излагает агрессивно, не принимая никакие контраргументы, реагируя на все супер-остро. Мне тяжело просто от натиска», — пожаловалась она.

Как рассказали авторы проекта, другой участник, экстрасенс Влад Череватый, тоже довел одну из девушек на шоу до слез — он расстроил блогершу Женю Кривцову.

Надежда Мамаева до этого говорила, что впервые осталась без мужа на съемках реалити-шоу «Мастер игры» в Марокко.

«Когда рядом Павел, я ощущаю под ногами бетонный фундамент, но и я сама многое могу и чувствую уверенность», — заверила она.

Ранее Волочкова встала на раздачу бургеров в Москве.