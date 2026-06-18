«Мужчина ничего не должен»: Безрукова раскритиковала слова Семенович о заработках партнера

Актриса Ирина Безрукова в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковала заявление Анны Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не меньше 500 тысяч рублей в месяц. По словам звезды театра и кино, ей непонятны такие требования к партнеру.

Безрукова рассказала, что половина россиян даже не видела такую зарплату, как полмиллиона рублей зарплаты, как полмиллиона рублей в месяц. При этом она отметила, что это прекрасные семьи, в которых воспитываются дети.

«Мужчина женщине ничего не должен. Хотелось ответить как-то деликатно, да не получается. То ли я родилась в другое время, то ли меня воспитывали иначе. Как только я слышу фразу, что мужчина должен зарабатывать столько, мне сразу хочется сказать, что, друзья, мы не на базаре. И раньше это называлось алчностью, продажностью. Никто не говорит, что мужчина должен лежать на диване и жить за счет женщины. Но, а что, если он будет зарабатывать 499 тысяч рублей? Все на выход, дорогой, мы такие разные, нам надо расстаться? Мне кажется, это из совершенно других категорий. Я заявляю вот просто спокойно и уверенно: никто никому ничего не должен. Если есть любовь, взаимопонимание, уважение, то два человека вместе. Они придумают, как справиться и с трудностями, и со сложностями. Так что, мне кажется, надо аккуратнее с такими высказываниями», — поделилась Безрукова.

По словам Семенович, мужчина должен уметь «генерировать деньги». Она рассказывала, что ее жених Денис Шреер зарабатывает больше нее и часто балует дорогими подарками. Однако заявление певицы многие не поддержали. Например, продюсер Иосиф Пригожин назвал «ерундой» то, что мужчина должен работать ради отдыха женщины.

Ранее Ирина Безрукова сообщила, что пока не планирует замужество.