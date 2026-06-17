Пригожин выступил против содержанок

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Абзац» выступил против образа жизни содержанок.

Пригожин назвал ерундой идею того, что мужчина работает, а женщина только отдыхает. Он считает, что в семье должны зарабатывать оба партнера.

«Работаем вместе и отдыхаем вместе. Я предпочитаю такую позицию. Всё остальное мне неприемлемо», — заявил продюсер.

Иосиф Пригожин женат на певице Валерии с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В июне 2026-го в соцсетях появились слухи о разводе продюсера и артистки. Об этом рассказала сама Валерия. Она опровергла сообщения о расставании с мужем и показала, как прогуливается с ним по Москве. Певица также высмеяла информацию, что делит имущество с продюсером на фоне развода.

Валерия призвала не верить слухам и доверять информации исключительно от первого лица. Она пожелала всем хорошего настроения.

Ранее Пригожин оценил успех перезагрузки «Фабрики звезд».