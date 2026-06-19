Звезда «Бригады» Дюжев впервые прокомментировал результаты праймериз «Единой России»

Актер Дмитрий Дюжев в разговоре с «Газетой.Ru» впервые прокомментировал результаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Звезда «Бригады» признался, что считает свое 32-е место хорошим результатом.

На премьере фильма «Где ты?» в Мастерской «12» Никиты Михалкова Дюжев поделился, что намерен в следующий раз лучше подготовиться к голосованию.

«Я благодарю партию «Единая Россия», которая дает возможность всем гражданам Российской Федерации попробовать свои силы в предложениях, инициативах, в желании изменить нашу страну к лучшему. Я попробовал. Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов. Я благодарю каждого, кто за меня проголосовал в этот период. Надеюсь, что в будущем подготовлюсь более тщательно», — заявил Дюжев.

Результаты праймериз стали известны в начале июня. Дюжев набрал 2701 голос, заняв 32-е место. Актер делился, что решил стать депутатом для улучшения жизни россиян, при этом детали своей программы он не раскрывал.

Победителем предварительного голосования стал блогер Саша Стоун. Он получил широкую известность после участия в реалити-шоу «Звезды в Африке». Также популярность ему помогли набрать романы с известными артистками Валей Карнавал и Надеждой Сысоевой.

Ранее Дмитрий Дюжев заявил, что ждет серьезные роли после начала политической карьеры.