Решивший стать депутатом Дюжев ждет серьезные роли: «Кастинг вдумчивых персонажей для меня откроется»

Актер Дмитрий Дюжев признался в разговоре с «Газетой.Ru», что благодаря политической карьере сможет получать более серьезные роли в кино.

На Премии Гильдии кастинг-директоров в Москве Дюжев отметил, что всегда старается экспериментировать в профессии. Однако, по словам актера, режиссеры все равно не видят в нем того, кто может играть вдумчивых героев.

«Возможно [повлияет политическая карьера], я не могу предвидеть, но думаю, что кастинг серьезных вдумчивых персонажей для меня теперь, наконец, откроется. Как будто все это время я сколько бы ни экспериментировал, и мое профессиональное кредо никогда не повторялось в роли, персонажи всегда имели индивидуальность, свои походку, артикуляцию и речь, режиссеры никак не видели во мне спокойного семьянина, отца, человека, любящего читать, свою родину и жену. Возможно, все это тянется еще со времен сериала «Бригада», — заявил Дюжев.

В конце мая актер выступил на праймериз партии «Единая Россия». Свою предвыборную кампанию Дюжев пока не раскрывает. На сайте голосования он отметил, что поддерживает СВО, выступает в Донбассе и регулярно посещает новые регионы, навещая раненых бойцов в госпиталях.

Ранее Дмитрий Дюжев признался, что намерен стать депутатом ради улучшения жизни россиян.