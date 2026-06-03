Саша Стоун может стать депутатом

Блогер Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что может стать депутатом.

Стоун прошел предварительное голосование в Московскую областную Думу 8 созыва. Он выступал от партии «Единая Россия».

«Для меня это был новый, ранее незнакомый формат. Честно, я много думал, переживал, включался в процесс, держал связь с жителями Клина, Солнечногорска и Лотошино. Именно поэтому ваша поддержка для меня так важна», — поделился блогер.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила, что они с блогером Сашей Стоуном расстались.

В сентябре 2024-го Зарубин признался, что хочет стать президентом. Блогер собирался поступить в университет и получить образование, связанное с политической сферой. Он искал себе ВУЗ, где бы мог учиться заочно.

Ранее Стоун рассказал, что столкнулся тяжелыми осложнениями после конъюнктивита.