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Культура

Борисова о романе дочери с продюсером Диброва: «Обвинил в алкоголизме и изменах»

Дана Борисова раскрыла неприглядную правду о романе дочери с продюсером Диброва
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова рассказала об отношениях своей дочери Полины Аксеновой с продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном, который старше нее на 17 лет. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда призналась, что с самого начала противилась этому роману, по итогам которого экс-возлюбленный обвинил девушку «во всех смертных грехах».

По словам ведущей, ее дочь готова к новым отношениям – звездная мама выразила надежду, что новым избранником Полины станет ее сверстник. Она подчеркнула, что до драмы в личной жизни предупреждала дочь о риске вступать в отношения с Якобсоном – в частности, она опасалась, что ее могут подставить и оклеветать, что в итоге и вышло.

«Он ее обвинил в изменах, в алкоголизме и во всех смертных грехах, – заявила Борисова. — Хотя он сам создал условия, в которых невозможно строить адекватные отношения».

Ведущая добавила, что сейчас Полина пока не жаждет новых отношений, так как никуда не торопится.

До этого Дана Борисова раскритиковала последнего партнера своей дочери Полины, подчеркнув, что мужчина встречался с девушкой «ради пиара». Она также обвинила Якобсона в насилии по отношению к дочери – по ее словам, он начал душить девушку из-за макарон, которые она съела в состоянии голода.

Сам Артур Якобсон в беседе с «Газетой.Ru» опровергал обвинения Полины в романе ради пиара.

Ранее дочь Даны Борисовой обратилась к психологу.

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