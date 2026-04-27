«Они лгут на каждом шагу»: экс-возлюбленный Полины Борисовой ответил на обвинения в пиаре на ее имени

Продюсер Артур Якобсон в беседе с «Газетой.Ru» ответил на обвинения Полины Борисовой в пиаре на ее имени. Он заявил, что его бывшая возлюбленная и ее мама Дана Борисова врут общественности ради хайпа.

Якобсон отметил, что не общается с Полиной с 23 февраля — с того дня, как она оказалась в месте, «о котором не хочет рассказывать».

«Если бы я хотел «пиариться на ее имени», как она утверждает, то я бы точно рассказал все, что знаю. С моей адекватностью и сдержанностью этим двум лживым неблагодарным женщинам очень сильно повезло. И за макароны никто Полину не душил. Полина, конечно, заслуживала получить по лицу, но я не готов драться с женщиной, если на ее талии надет корсет, а не пояс чемпионки UFC! Хоть раз Полинка приходила домой с синяками? Никогда. Девочки пиарятся», — пояснил продюсер.

По словам Якобсона, когда Полина Борисова легла на лечение, он узнавал о ее прогрессе от Даны Борисовой. В распоряжении «Газеты.Ru» оказались сообщения телеведущей, в которых она благодарила бывшего бойфренда дочери и рассказывала о том, что Полина до сих пор его любит.

«В феврале, по просьбе бабушки Полины, я решил помочь Дане, чтобы совершить спецоперацию под кодовым названием «Обед на Рублевке». Учитывая все наши ссоры, вы только представьте, я рискнул приехать переночевать с этими двумя «опасными» женщинами в их логове! Миссия была выполнена безупречно, после чего я даже удостоился поцелуя от Даны за то, что, дай Бог, спас будущее ее дочери. С Даной мы были на связи все это время, хорошо общались, она мне скидывала фотки Полины из центра, рассказывала, как она себя чувствует, чем занимается... И Дана предложила мне как-то поехать с ней вместе навестить Полину, но я отказался... Полина все-таки для меня уже перевернутая страница. Пару раз я отправлял ей фрукты и цветочки на 8 марта, по просьбе Даны», — рассказал Якобсон.

Экс-возлюбленный Полины Борисовой также признался, что обе женщины его заблокировали, и сейчас у него нет с ними связи.

«Они лгут на каждом шагу. Это прям раздражает. Благо побеждает по жизни тот, за кем правда. И это радует», — подытожил продюсер.

В беседе с журналистами Полина Борисова обвинила Артура Якобсона в пиаре на ее имени. Также девушка отметила, что давно не общается с бывшим возлюбленным, а причину своей пропажи из медиаполя не комментирует.

Ранее Дана Борисова рассказала о примирении с дочерью после «Битвы экстрасенсов».