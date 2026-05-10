Дана Борисова о последнем партнере дочери: «Душил из-за макарон»

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала последнего партнера своей дочери Полины. Ее цитирует kp.ru.

18-летняя Полина некоторое время встречалась с 35-летним менеджером телеведущего Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. По мнению Борисовой, мужчина встречался с девушкой «ради пиара». Кроме того, Дана Борисова обвинила Якобсона в насилии по отношению к дочери.

«Был случай, когда он стал ее душить из-за макарон. То есть Полина с вечера попросила его принести еду на двоих, и он принципиально принес только себе, одну порцию еды, и спрятал ее в холодильник. А Полина была голодная и ночью съела эту еду. Он устроил скандал, предъявил, что ему нужно было запить (!) таблетку этой едой, и он стал ее душить», — рассказала она.

Представители Якобсона не комментировали эти обвинения.

До этого Артур Якобсон в беседе с «Газетой.Ru» опровергал обвинения Полины в романе ради пиара.

Ранее Дана Борисова рассказала о примирении с дочерью.