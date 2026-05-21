Дочь Даны Борисовой обратилась к психологу

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в Telegram-канале, что сходила на первую сессию с психологом.

Борисова-младшая призналась, что поначалу волновалась, но осталась довольна встречей. Она планирует стабильно ходить к психологу. Во время первой сессии дочь телеведущей обсудила свою чрезмерную откровенность с журналистами.

«Оказывалось, что я совершенно не умею высказываться близким людям. Они у меня есть, конечно, но почему-то не хочу или не могу им высказаться, поэтому на интервью меня прорывает. Что ж, работаем дальше», — поделилась дочь знаменитости.

Полина Борисова вернулась в соцсети в апреле. Она не была активна в сети с февраля 2026 года. Бывший возлюбленный девушки, продюсер Артур Якобсон, заявил, что дочь телеведущей проходила лечение ПРЛ в клинике, где не имела доступ к телефону.

Борисова-младшая рассказывала, что за два месяца она похудела на 11 килограмм. Во время лечения дочь знаменитости не пила, не курила, следила за питанием, читала книги и готовилась к экзаменам.

