Стало известно, что запрещено Диане Шурыгиной под домашним арестом

Блогерше Диане Шурыгиной, которая находится под домашним арестом, запретили пользоваться интернетом, звонить по телефону и отправлять или получать письма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как поясняет агентство, суд разрешил Шурыгиной использовать телефон только для вызова экстренных служб. Ей также запрещено общаться с другими участниками дела и посторонними лицами — за исключением адвоката и близких родственников.

Троицкий районный суд Москвы отправил Шурыгину под домашний арест до 19 июля по делу о распространении порнографии. Ей вменяется пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ — распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. 11 июня суд разрешил провести обыск у Шурыгиной, который уже состоялся.

17 июня сообщалось, что Шурыгина, находящаяся под домашним арестом до 19 июля, может продолжать монетизировать контент в Telegram-канале.

Также стало известно, что россиянин Сергей Семенов, который отбывал наказание по делу Шурыгиной, отказался выступать в качестве ее адвоката.

Ранее сообщалось, что блогерша Александра Митрошина заявила, что готова к любому приговору.