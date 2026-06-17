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Культура

Митрошина выступила на суде с речью: «Закон на меня не распространяется»

Блогерша Александра Митрошина заявила, что готова к любому приговору
Максим Блинов/РИА Новости

Блогерша Александра Митрошина заявила в зале суда, что не отрицает факт покупки квартир, но подчеркивает отсутствие умысла на легализацию денежных средств. Ее слова передает Super.ru.

По словам Митрошиной, она выплачивала все задолженности и покупала недвижимость на личные средства, полученные через ИП.

«Я выплатила задолженность перед Российской Федерацией, не оспаривая и не уклоняясь. Но оказалось, что закон Российской Федерации на меня не распространяется. За год моего домашнего ареста, как сказал мой защитник, я выплатила ФНС более 600 миллионов налогов», — сказала она.

Блогерша также сообщила, что узнала о новом уголовном деле в аэропорту после возвращения в страну. С тех пор она под домашним арестом уже больше года. Митрошина отметила, что из-за ограничений не может работать, и государство теряет налоги, которые она могла бы заплатить.

«Страна получила просто неработающего налогоплательщика, который уже на протяжении года находится на домашнем аресте», — подчеркнула она.

Митрошина подытожила, что готова к любому приговору, который предложит обвинение.

Ранее стало известно, что бывший осужденный по делу Шурыгиной отказался быть ее адвокатом.

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