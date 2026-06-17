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Культура

Бывший осужденный по делу Шурыгиной отказался быть ее адвокатом

Осужденный по делу Шурыгиной Семенов заявил, что не будет ее адвокатом
Сергей Семенов и Диана Шурыгина (коллаж)

Россиянин Сергей Семенов, который отбывал наказание по делу Дианы Шурыгиной, не будет выступать в качестве ее адвоката. Его слова передает Telegram-канал 63.ru.

Семенов пояснил, что его прежние заявления о готовности защищать Шурыгину были ироничными. Он также отметил, что не испытывает злорадства в связи с ситуацией.

«Первые эмоции? Может быть, ожидаемо. Но никакого злорадства не испытываю. Просто человек ведет такой образ жизни. Не мне судить ее судьбу дальнейшую», — сказал он.

СМИ отмечает, что сейчас Семенов живет в Самаре, учится на юриста и воспитывает годовалую дочь.

В декабре 2016 года Семенова осудили за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней Шурыгиной. Сначала ему назначили 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима, но позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев в колонии общего режима. Вышел он на свободу 10 января 2018 года по УДО.

16 июня московский суд отправил Шурыгину под домашний арест. На нее завели дело о незаконном распространении порнографии. По данным SHOT, из квартиры блогерши изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать ролики интимного характера. Обыски прошли 11 июня. Девушку оставили под домашним арестом до 19 июля.

Ранее сообщалось, что Митрошиной запросили три года колонии за уклонение от налогов.

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