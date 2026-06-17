От имени Шурыгиной продолжают торговать откровенным контентом

Блогерша Диана Шурыгина, находящаяся под домашним арестом до 19 июля, может продолжать монетизировать контент в Telegram-канале. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Издание напоминает, что, по версии следствия, именно в платных каналах девушка размещала откровенные фото и видео. За изготовление порнографии Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы.

РЕН-ТВ опубликовал скриншот переписки с администратором канала, где раскрывается, что доступ к закрытому контенту стоит 4850 рублей. Продажа осуществляется до сих пор, несмотря на разбирательство в отношении Шурыгиной.

16 июня московский суд отправил Шурыгину под домашний арест. На нее завели дело о незаконном распространении порнографии. По данным SHOT, из квартиры блогерши изъяли видеоаппаратуру, на которую она могла снимать ролики интимного характера. Обыски прошли 11 июня. Девушку оставили под домашним арестом до 19 июля.

Недавно сообщалось, что россиянин Сергей Семенов, который отбывал наказание по делу Дианы Шурыгиной, отказался выступать в качестве ее адвоката. Семенов пояснил, что его прежние заявления о готовности защищать Шурыгину были ироничными. Он также отметил, что не испытывает злорадства в связи с ситуацией.

Ранее блогерша Александра Митрошина заявила, что готова к любому приговору.